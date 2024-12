Muros de São Januário foram pichados - Reprodução / Twitter

Muros de São Januário foram pichadosReprodução / Twitter

Publicado 06/12/2024 07:00 | Atualizado 06/12/2024 08:22

Rio - No fim da noite da última quinta-feira, os muros do estádio de São Januário foram pichados por torcedores do Vasco que defendem que a SAF do clube carioca seja assumida pelo empresário grego Evangelos Marinakis. Frase em incentivo a ação foram marcadas no local.

"Vende para o grego", e "Bem-vindo, Marinaki$", foram escritas no muro do Vasco. O acionista, que é administrador majoritário do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal, afirmou recentemente que está negociando com o Cruz-Maltino.

Em entrevista recente, o presidente do Vasco, Pedrinho, foi perguntado sobre o interesse de Marinakis na SAF do Vasco, mas desconversou. Ele contou que havia assinado acordos de confidencialidade e conversava com alguns interessados, cujos nomes não poderiam ser revelados.

A SAF do Vasco viveu momentos de instabilidade em 2024 após a crise que envolveu a 777 Partners, administradora do futebol do clube. Com isso, o Cruz-Maltino recuperou judicialmente a administração na metade do ano.