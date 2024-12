Lance do gol marcado por Philippe Coutinho, em Vasco 2 x 0 Atlético - Matheus Lima/Vasco

Publicado 05/12/2024 09:00 | Atualizado 05/12/2024 09:01

Rio - Philippe Coutinho brilhou no último jogo do Vasco em São Januário no ano. O camisa 11 fez um gol e deu uma assistência para Vegetti na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado garantiu o Cruz-Maltino na Sul-Americana em 2025.

O camisa 11 fez a sua melhor atuação pelo Vasco. Muito participativo, Coutinho teve mais liberdade para jogar, ficou mais com a bola no pé, criou boas jogadas e foi coroado com um gol e uma assistência. O jogador encerra o ano dando esperança para a torcida por uma evolução na próxima temporada.

Foi apenas o terceiro gol de Coutinho pelo Vasco desde o retorno no meio do ano, além da primeira assistência. Contratado no meio do ano, o camisa 11 teve dificuldades na adaptação ao futebol brasileiro, ficou longe do ritmo de jogo do país e foi reserva em algumas ocasiões com Rafael Paiva.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Vasco chegou aos 47 pontos e ocupa o 10º lugar. O Cruz-Maltino, que garantiu vaga na Sul-Americana em 2025, volta a campo no domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela última rodada do Brasileirão.