Jair atuou por 75 minutos na vitória do Vasco sobre o Atlético-MG, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/12/2024 16:40

Ele não era escalado entre os 11 iniciais no Cruz-Maltino desde fevereiro, no clássico sem gols com o Flamengo, válido pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Agora, diante do Galo, foi um dos protagonistas da equipe no confronto que garantiu a vaga na Copa Sul-Americana. Ao todo, atuou por 75 minutos, fez três interceptações e teve quatro desarmes. Além disso, acertou 90% dos passes, segundo dados do 'SofaScore'.

Após o confronto, projetou a próxima temporada e reforçou que não faltará empenho: "Eu me cobro muito para estar 100% fisicamente e vou me cuidar para que 2025 seja um ano diferente, que eu possa estar performando aquilo que todo mundo espera".

Para fechar o Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo no domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, contra o já rebaixado Cuiabá.