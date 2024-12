João Victor foi contratado pelo Vasco no início de 2024 junto ao Benfica, de Portugal - Leandro Amorim / Vasco

Rio - Titular da defesa do Vasco em grande parte da temporada, o zagueiro João Victor despertou o interesse do CSKA Moscou, da Rússia. A equipe europeia acenou com possibilidade de proposta, mas os valores iniciais não agradaram a diretoria do Cruz-Maltino.

A primeira oferta do CSKA gira na casa dos 4,5 milhões de euros (R$ 29 milhões). O Vasco, no entanto, só aceitaria negociar a partir de 6 milhões de euros (R$ 38,6 milhões), mais o bônus de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) que precisa pagar ao Benfica por permanência na elite.

No total, a transação ainda pode chegar a 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) caso todas as metas previstas em contrato sejam atingidas. A intenção é, ao menos, recuperar o investimento feito no início de 2024 com a chegada acertada pelo então diretor Alexandre Mattos.

João Victor foi uma das apostas da 777 Partners no início do ano para aumentar o nível da defesa, mas não contou com prestígio de Ramón Díaz. O zagueiro se firmou apenas sob o comando de Rafael Paiva e termina a temporada entre os titulares com o interino Felipe.