Luís Castro pode voltar ao futebol brasileiro - AFP

Luís Castro pode voltar ao futebol brasileiroAFP

Publicado 05/12/2024 10:42

O clube mineiro já entrou em contato com ele logo após o vice da Libertadores, no dia 30 de novembro. A informação é da Rádio 98.



Castro aceitou conversar e receber uma proposta para retornar ao futebol brasileiro. Ele já havia feito o mesmo com o Santos, que decidiu

O primeiro contato foi positivo, já que. Ele já havia feito o mesmo com o Santos, que decidiu buscar outros treinadores após não ter uma resposta no prazo estipulado.

Já o Vasco ainda aguarda o fim do Brasileirão para avançar nas negociações, enquanto também avalia outros nomes. Com a classificação para a Sul-Americana, a diretoria pode antecipar para esta semana.



A intenção do técnico português é de se decidir a partir do dia 15 de dezembro. Ele deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro, e desde então está livre no mercado.