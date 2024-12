CBF e Nike anunciam renovação de contrato - Reprodução / Instagram @cbf_futebol

CBF e Nike anunciam renovação de contratoReprodução / Instagram @cbf_futebol

Publicado 06/12/2024 20:02

Rio - Em novo acordo, CBF e Nike renovaram o contrato de fornecimento de material esportivo para as seleções brasileira de futebol por mais 14 anos, indo até 2038. O vínculo anterior se encerrava em 2026, ano de Copa do Mundo.

Leia mais: Perfil do Chelsea é invadido por torcedores do Flamengo após sorteio do Mundial: 'É bairro'



A Nike vai desembolsar 100 milhões de dólares anuais (R$ 608 milhões na cotação atual), além de royalties e outras quantias variáveis que podem atingir até R$ 1 bilhão por ano. Este contrato é o mais expressivo já firmado pela CBF e por seleções. A Nike vai desembolsar 100 milhões de dólares anuais (R$ 608 milhões na cotação atual), além de royalties e outras quantias variáveis que podem atingir até R$ 1 bilhão por ano. Este contrato é o mais expressivo já firmado pela CBF e por seleções.

O acordo possibilitará à confederação, em parceria com a Nike, abrir lojas oficiais da seleção brasileira pelo mundo todo. A empresa fornece material para a CBF desde 1996, e com o novo contrato, garante espaço na camisa da seleção masculina de futebol para as próximas quatro Copas do Mundo.