Igor Jesus, do Botafogo, em disputa com Alan Franco, do São PauloNelson Almeida/AFP

Publicado 06/12/2024 19:49

Com o objetivo de garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores conquistado, o São Paulo deve mandar a campo, no domingo, uma equipe reserva para enfrentar o Botafogo em partida que marca a última rodada do Campeonato Brasileiro, sob o argumento de preservar os atletas mais desgastados.

Na atividade desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o treinador argentino Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos e realizou trabalhos de mobilidade, além de exercícios físicos. Na sequência, ele orientou um treino de posse de bola e um coletivo com espaço reduzido.

Fora do time nas últimas partidas por causa de dores na coxa esquerda, o centroavante Calleri mais uma vez deve ficar fora. Ele vinha sendo submetido a tratamento intensivo e o cuidado do departamento médico agora é preparar o atleta para a temporada 2025.

Assim, André Silva é a opção para continuar atuando no comando do ataque são-paulino. A partida vai ser uma oportunidade para o comandante observar os atletas com menor minutagem no duelo com os cariocas no estádio do Engenhão.

Com 59 pontos, o São Paulo ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O Botafogo soma 76 pontos, com três de vantagem para o Palmeiras, e um empate garante o tricampeonato ao Glorioso.