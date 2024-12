Comemoração de Gabigol, do Flamengo - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 06/12/2024 18:04 | Atualizado 06/12/2024 18:05

Rio - Nesta sexta-feira (6), dois dias antes do jogo de despedida do Flamengo , Gabigol lançou uma música chamada "Estrela do Ninho". A canção fala sobre sua passagem pelo clube e começa com a frase: "Tô indo embora e não sei se eu volto". O atacante também admite erros, faz agradecimentos e destaca que deu o máximo de si para ajudar o clube.

Escute a música e veja a letra:

Tô indo embora e não sei se eu volto

Agradeço aos momentos que eu vivi

Me apaguei ao manto e nunca mais solto

Até chorei, mas muito mais sorri

Eu fiz o máximo que eu pude para poder dar para esse clube tudo que merecia de mim

Errei em alguma atitude, faz parte da juventude

Eu sou mais uma estrela do Ninho





Flamengo faz parte da minha história

Consigo enxergar esse filme

Me deu alegria nos dias de glórias

Esperança em tempos difíceis

Eu vivi tantas emoções com esse manto

Enquanto você estava em campo, eu tava em casa torcendo e orando

Em 2019, para que acontecesse aquele empate, e tudo aconteceu como manda o sentido da arte

As ruas sabem que você tem a coroa do povo

O raio não cai em um mesmo lugar, e aí tu foi lá e fez cair de novo

E de novo

De novo mais uma notícia

Eu te vi na má fase, eu te vi no olhar da polícia

Eu vi injustiça, eu vi duvidarem do potencial

Calou a boca de quem criticava, fez dois gols em mais uma final





Tô indo embora e não sei se eu volto

Agradeço aos momentos que eu vivi

Me apaguei ao manto e nunca mais solto

Até chorei, mas muito mais sorri

Eu fiz o máximo que eu pude para poder dar para esse clube tudo que merecia de mim

Errei em alguma atitude, faz parte da juventude

Eu sou mais uma estrela do Ninho





Tô indo embora e não sei se eu volto

Agradeço aos momentos que eu vivi

Me apaguei ao manto e nunca mais solto

Até chorei, mas muito mais sorri





Nós, por nós, pelos nossos

E que seja feita a vontade de Deus

Despedida de Gabigol

O último jogo de Gabigol pelo Flamengo acontecerá neste domingo, às 16h, contra o Vitória, no Maracanã. A Nação já esgotou os ingressos para a partida, válida pela 38ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro prepara uma festa com ações de marketing para que a torcida se despeça do atacante. Além de ingressos com o rosto do camisa 99, haverá copos com sua imagem e três bandeiras que retratam momentos marcantes de sua passagem pelo clube nas arquibancadas.

Gabigol é um dos principais ídolos do Flamengo e o sexto maior artilheiro da história rubro-negra, com 160 gols. Ao todo, disputou 306 jogos e conquistou 13 títulos: Libertadores (2); Brasileirão (2); Copa do Brasil (2); Supercopa do Brasil (2); Recopa Sul-Americana (1); e Carioca (4).