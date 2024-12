Gabriel Fuentes atuou por 89 minutos diante do Cuiabá - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Lateral-esquerdo do Fluminense , Gabriel Fuentes recebeu sua primeira oportunidade no time titular na última quinta-feira (5). Contratado na segunda janela de transferências deste ano, o colombiano não conseguiu ter sequência durante a temporada, mas foi um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá

Desde que chegou, o camisa 31 havia atuado em apenas quatro oportunidades - todas saindo do banco de reservas. Agora, diante do Dourado, ganhou a chance depois de Diogo Barbosa sentir um incômodo no aquecimento e deixou boa impressão.

Gabriel Fuentes teve grande importância na quebra das linhas adversárias e ajudou o Tricolor a construir melhor no Maracanã. Ao todo, deu três passes decisivos durante os 89 minutos em que esteve em campo, segundo dados do 'Sofascore'. Além disso, cumpriu seu papel na fase defensiva.

Com o bom desempenho, surge como opção para figurar novamente entre os 11 iniciais diante do Palmeiras, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense precisa pontuar para se garantir na Série A do ano que vem. Em caso de derrota, terá de torcer contra Red Bull Bragantino e Athletico-PR, que também estão na briga contra a degola.