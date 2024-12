Felipe Melo em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Felipe Melo em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/12/2024 18:13

Isso será possível porque o departamento jurídico do Tricolor conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD. O zagueiro, que tem contrato até o fim do ano, ficará no banco e pode fazer a última partida pelo clube, caso entre em campo.



Por outro lado, Diogo Barbosa não se recuperou das dores na coxa esquerda, que sentiu antes do jogo com o Cuiabá, na quinta-feira (5). Ou seja, o técnico Mano Menezes tem apenas Gabriel Fuentes para a lateral esquerda.



Outro desfalque é Facundo Bernal, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como nas últimas partidas, John Kennedy nem sequer foi relacionado e dificilmente permanece em 2025.



Relacionados do Fluminense



Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes;

Laterais: Guga, Fuentes, Samuel Xavier;

Zagueiros: Thiago Santos, Antônio Carlos, Manoel, Felipe Melo, Thiago Silva;

Volantes: Lima, Martinelli, Nonato;

Meias: Arias, Riquelme Felipe, Ganso, Renato Augusto;

Atacantes: Isaac, Keno, Kauã Elias, Isaque, Cano, Serna.