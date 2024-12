Mano Menezes tem apenas um jogo para cumprir missão de garantir o Fluminense na Série A em 2025 - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes tem apenas um jogo para cumprir missão de garantir o Fluminense na Série A em 2025Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/12/2024 11:32

Rio - O Fluminense terá um jogo de vida ou morte contra o Palmeiras no domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube carioca segue brigando para não cair ao lado de Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Atlético-MG.

Para permanecer na elite do futebol brasileiro, a equipe comandada por Mano Menezes precisa vencer ou empatar com o Verdão, no Allianz Parque. A missão, porém, é complicada. O Flu nunca venceu no estádio alviverde e necessitaria quebrar um tabu de quase 10 anos sem triunfar por lá. São nove derrotas e um empate.



Caso não consiga sair com os três pontos de São Paulo, há alguns cenários que, ainda sim, garantem o Flu na Série A.



- Vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG e derrota do Bragantino para o Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG e empate entre Bragantino e Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Empate entre Athletico-PR e Atlético-MG e empate entre Bragantino e Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Empate entre Athletico-PR e Atlético-MG e derrota do Bragantino para o Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR e empate entre Bragantino e Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR e derrota do Bragantino para o Criciúma - Bragantino rebaixado;

- Vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR e vitória do Bragantino em cima do Criciúma - Athletico-PR rebaixado.



Apenas duas possibilidades rebaixam o Fluminense, em caso de tropeço contra o Palmeiras: empate entre Athletico-PR e Atlético-MG e vitória do Bragantino em cima do Criciúma ou vitória do Furacão e do Massa Bruta.