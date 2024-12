Gustavo Henrique Dando Choque - Reprodução/YouTube

Gustavo Henrique Dando ChoqueReprodução/YouTube

Publicado 06/12/2024 22:13 | Atualizado 06/12/2024 23:20

Rio - O jornalista Gustavo Henrique Dando Choque, colunista do DIA, abriu um processo no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) após ter recebido ameaças de dois torcedores do Flamengo. A 19ª DP (Tijuca), na Zona Norte do Rio, investiga o caso.

De acordo com a notícia-crime, enviada ao MPRJ, Gustavo Henrique sofreu ameaças e injúrias do torcedor André Luis de Oliveira Valladas, o Bodão, em um grupo no WhatsApp chamado "Rubro Negros 2024", no dia 7 de outubro.

O documento também relata um episódio do dia 12. Bodão, ao lado de Marco Antonio Barreiros, conhecido como Calvinho, gravaram um vídeo com ameaças ao jornalista. Veja o diálogo abaixo:

Bodão: "Ontem teve livramento. Não teve, Calvinho?"

Calvinho: "Teve, teve livramento"

Bodão: "Teve livramento"

Calvinho: "Gustavo, tu vai tomar um pau, hein"

Bodão: "Não fala o nome desse m... não"

Calvinho: "Tu quer que eu fale o que?"

Bodão: "Não, só fala que teve um livramento, só teve um livramento"

Calvinho: "Amém, Senhor"

Bodão: "Só digo isso, tá? Você passou por um livramento ontem, só isso que eu te digo"

Em um grupo de WhatsApp, Bodão aumentou o tom: "Já te mandei tomar no C... Não dirige a palavra a mim. Não leva na sacanagem. Nem bota meu nome na sua boca. Não quero que cite e muito menos fale comigo".

Em outra mensagem, ele faz ameaças mais pesadas e diretas: "Reze filho da p...para eu não te ver de frente. Tu é mentiroso. Filho da P....Tu é covarde. Covardia se paga com covardia! Pode esperar".

Gustavo Henrique falou com a reportagem sobre as ameaças que sofreu: "Sou chefe de família, pai de dois filhos e sócio do clube. Não nego meu apoio à situação. Acho um absurdo ser ameaçado de morte e por isso resolvi procurar a Justiça porque acredito nela e no Ministério Público e acho que tudo pode ser resolvido da melhor forma", encerrou.

A situação acontece em meio a divergências políticas sobre o processo eleitoral do Flamengo. A eleição para definir o presidente do triênio 2025-2027 acontecerá na próxima segunda-feira (9). Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista (Bap) e Maurício Gomes de Mattos concorrem ao cargo.

A reportagem entrou em contato com os torcedores citados. Barreiros foi taxativo: "Maluquice do Gustavo. Ele é meu amigo e não tenho nenhum problema com ele. Manda um beijo para ele", disse.

Já Valladas explicou o início da situação e disse que a confusão começou após Gustavo postar em um grupo de WhatsApp uma mensagem contra um candidato da oposição.

"Tudo começou quando ele colocou essa postagem em um grupo. Eu questionei ele, falei que não entendia o porquê dessa raiva toda. Coloquei que ele, como sócio, não deveria ter esse posicionamento. Infelizmente, tive uma discussão (com ele) e uma outra youtuber chamada Raissa falou que deveríamos aproveitar o momento desses eventos de luta e marcar uma luta entre nós dois. Então falei mesmo: 'qualquer lugar e qualquer hora'", afirmou André.