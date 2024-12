Lionel Messi fez 21 gols e deu 11 assistências pelo Inter Miami nesta temporada da MLS - Reprodução / Instagram

Lionel Messi fez 21 gols e deu 11 assistências pelo Inter Miami nesta temporada da MLSReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 14:42 | Atualizado 06/12/2024 14:47

Estados Unidos - Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da temporada da MLS. O camisa 10 do Inter Miami, inclusive, teve a concorrência de Evander, meio-campista do Portland Timbers formado nas categorias de base do Vasco.

O astro somou 38,4% dos votos e recebeu o prêmio de MVP. Cucho Hernández, do Columbus Crew, figurou na segunda colocação com 33,7%. Já o cria do Cruz-Maltino ficou em terceiro, com 9,2%.

Ao todo, o craque argentino balançou a rede 21 vezes e deu 11 assistências em 22 jogos pela competição norte-americana. Já Evander teve 15 gols e 15 assistências em 29 partidas disputadas.

Leia mais: Inter Miami planeja renovar com Messi até dezembro de 2026

O Inter Miami venceu a Supporter's Shield ao ficar na primeira colocação da temporada regular. Nos playoffs, porém, perdeu para o Atlanta United na primeira fase e foi eliminado. A final da MLS será entre LA Galaxy e New York RB, neste sábado (7), às 18h (de Brasília).