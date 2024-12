Alex Poatan, grande estrela do UFC atualmente, levou o prêmio de "Lutador do Ano" - (Foto: Reprodução/Instagram)

Alex Poatan, grande estrela do UFC atualmente, levou o prêmio de "Lutador do Ano" (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/12/2024 16:00 | Atualizado 06/12/2024 16:21

O Brasil voltou a ter protagonismo no "World MMA Awards", o "Oscar do MMA", que teve sua edição de 2024 realizada na última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA). A tradicional premiação, vale ressaltar, é organizada pela revista "Fighters Only" e o período de indicação ao prêmio abrange de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024.



Visto como uma das grandes estrelas do UFC na atualidade, Alex Poatan superou Alexandre Pantoja, Dricus Du Plessis, Islam Makhachev e Renan Problema para ser eleito o "Lutador do Ano". O Brasil volta a conquistar tal prêmio desde 2019, quando Amanda Nunes foi a vencedora entre as mulheres. Entre os homens, um brasileiro não era vencedor desde 2010, quando José Aldo foi eleito o "Lutador do Ano" na época. Dessa forma, Poatan quebra um "tabu" de 14 anos.

Já o "Treinador do Ano" no Oscar do MMA foi Plínio Cruz, braço direito de Alex Poatan e que, junto a Glover Teixeira, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso de Poatan nas artes marciais mistas. Desde 2015, com Rafael Cordeiro, o Brasil não levava o prêmio entre os treinadores.Sensação do mundo do MMA, a Fighting Nerds levou um prêmio inédito e histórico para o Brasil. A equipe, liderada por Pablo Sucupira e que tem os brasileiros Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Maurício Ruffy como destaques no UFC, faturou o prêmio de "Academia do Ano". Pablo e Borralho subiram ao palco e fizeram ao público um discurso emocionante. Pela primeira vez na história, uma academia do Brasil, baseada no país, leva tal prêmio no MMA.

Caio Borralho e Pablo Sucupira representaram a Fighting Nerds no Oscar do MMA (Foto: Reprodução/Instagram)

Visto como uma das grandes esperanças de título para o Brasil na divisão peso-pena do UFC, Diego Lopes garantiu o prêmio de "Finalização do Ano" no Oscar do MMA pela vitória por armlock que conquistou sobre Gavin Tucker no UFC Nashville, realizado em agosto de 2023.Também representando o Brasil no Oscar do MMA, Luciana Andrade levou pela primeira vez o prêmio de "Ring Girl do Ano". Vale ressaltar que a também brasileira Jhenny Andrade chegou a ser tricampeã do prêmio, ao ser vencedora em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.Lutador do Ano - Alex PoatanLutadora do Ano - Weili ZhangLutador Revelação do Ano - Tom AspinallLutador Internacional do Ano - Dricus Du PlessisLuta do Ano - Max Holloway vs Justin Gaethje (UFC 300)Nocaute do Ano - Max Holloway vs Justin Gaethje (UFC 300)Finalização do Ano - Diego Lopes vs Gavin Tucker (UFC Nashville)Surpresa do Ano - Sean Strickland vs Israel Adesanya (UFC 293)Comentarista do Ano - Jon AnikAnalista do Ano - Michael BispingTreinador do Ano - Plínio CruzAcademia do Ano - Fighting NerdsÁrbitro do Ano - Herb DeanRing Girl do Ano - Luciana AndradeHomem Líder - Dana White (UFC)Melhor Organização - UFCPersonalidade do Ano - Nina-Marie Danielle