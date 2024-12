Jovem Bryan Coliseu venceu todas as edições do BJJ Storm que disputou - (Foto: Dai Bueno)

Jovem Bryan Coliseu venceu todas as edições do BJJ Storm que disputou (Foto: Dai Bueno)

Publicado 06/12/2024 09:00 | Atualizado 06/12/2024 11:23

Recém-graduado faixa laranja de Jiu-Jitsu, Bryan Rodrigues - também conhecido como Bryan Coliseu -, de apenas 11 anos, é mais um nome que desponta como promessa da arte suave. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o jovem treina com o pai, o faixa-preta Max Coliseu, e foi um dos grandes destaques do BJJ Storm na temporada.



Campeão de tudo pela organização mineira - entre outras conquistas -, Bryan Coliseu fechou 2024 com chave de ouro vencendo o BJJ Storm 10, realizado nos dias 23 e 24 de novembro, no SESC Contagem.



Em entrevista junto do seu pai e de Claudio Caloquinha, idealizador do BJJ Storm, o agora faixa-laranja celebrou os resultados que o colocam como um atleta para se ficar de olho nos próximos anos.



"Estou muito feliz com a minha performance! Todas as medalhas de ouro, o cinturão da superluta... Fecho o meu ano da melhor forma possível e sigo em busca de novas oportunidades. Quero disputar campeonatos internacionais, grandes eventos de lutas casadas e me dedico todos os dias nos treinos para isso. Estou ao dispor", afirmou Bryan.

Junto do pai, Bryan Coliseu é um dos destaques do BJJ Storm (Foto: Reprodução)

Acompanhando a trajetória de Bryan Coliseu desde criança, Caloquinha fez questão de exaltar o trabalho desenvolvido pelo jovem e seu pai, pedindo mais apoio para que ele continue crescendo.



"É um moleque que eu vejo lutar desde pequenininho, e ver essa evolução dele, se tornando um grande campeão, humilde, é gratificante. O Bryan lutou e venceu todas as edições do BJJ Storm, com e sem quimono, superluta, então está de parabéns", disse o faixa-preta, que completou:



"Você que é empresário, pode investir nesse garoto porque ele vai representar o Jiu-Jitsu da melhor forma e merece todo o apoio. É um menino que está sendo construído dentro do BJJ Storm, da arte suave e faço questão de incentivá-lo junto dos seus pais".