Nildo Katchau deu show na luta principal do SFT 53 (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 05/12/2024 14:00 | Atualizado 05/12/2024 17:09

No último dia 23 de novembro, o SFT - uma das maiores organizações de artes marciais do Brasil - conheceu um novo campeão duplo. Na luta principal do SFT 53, Nildo Katchau, até então campeão peso-mosca de MMA, derrotou Fernando Ben 10 por nocaute no primeiro round e faturou também o cinturão dos galos.



Com o resultado histórico, Nildo Katchau se juntou ao seleto hall de campeões em duas categorias do SFT ao lado de Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto. Além disso, foi recebido com festa em sua cidade natal: Igarapé-Miri, no Pará.



"Durante a semana toda o pessoal me mandou mensagens, meus familiares, amigos, e uma recepção calorosa dessa, maravilhosa, eu só tenho que agradecer. Se espalhou pelo Brasil nas redes sociais e meu sentimento é de gratidão. Somos um povo acolhedor, e eles me ajudaram a conquistar esse objetivo, ser campeão duplo do SFT e trazer dois cinturões para a cidade", disse o paraense.

Agora campeão duplo, Nildo Katchau quer esperar o fim do ano, voltar aos treinos e ver seus próximos passos no MMA. Seu sonho? Aproveitar a visibilidade no SFT para alçar voos ainda maiores na carreira.



"Meu foco principal agora é lutar fora do Brasil, tentar uma oportunidade internacional. Não é para todo mundo ser campeão em duas divisões de um grande evento e espero que isso abra mais portas para esse pequeno gigante (risos). Esse é o meu próximo passo", afirmou o lutador, antes de encerrar:



