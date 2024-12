Gordon Ryan exaltou o Jiu-Jitsu do brasileiro Do Bronx - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/12/2024 10:00

No último mês de novembro, em ação no UFC 309, Charles do Bronx teve um ótimo desempenho e derrotou Michael Chandler na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de combate. Além do resultado positivo, chamou a atenção dos fãs o domínio apresentado pelo brasileiro na luta em pé e também no Grappling, onde Charles geralmente costuma levar vantagem sobre seus adversários com um Jiu-Jitsu refinado.

A grande atuação de Charles do Bronx atraiu os olhares e a admiração de Gordon Ryan. Principal estrela do Grappling nos dias atuais, o atleta norte-americano esteve presente no UFC 309 e chegou a integrar o córner de Jon Jones, que na luta principal do evento, derrotou Stipe Miocic por nocaute técnico no terceiro round.Nos bastidores do UFC 309, após vencer Michael Chandler, Charles do Bronx se encontrou com Gordon Ryan e ambos mostraram muito respeito e admiração. Gordon, inclusive, fez questão de parabenizar e exaltar o brasileiro ao dizer: "Jiu-Jitsu lindo", antes de abraçá-lo e posar para fotos.Segundo colocado no ranking peso-leve do Ultimate, Charles do Bronx, com a vitória sobre Michael Chandler no UFC 309, se recuperou da derrota sofrida para Arman Tsarukyan, em abril, no UFC 300. A tendência é que o ex-campeão tenha uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão dos leves, enfrentando o vencedor do duelo entre o campeão Islam Makhachev e o armênio Tsarukyan, que deve acontecer no início de 2025.