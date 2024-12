Micaela Jardim venceu na categoria de peso até 44kg na divisão sub-15 - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/12/2024 07:00 | Atualizado 06/12/2024 12:36

Apenas cinco dias depois de sagrar-se campeão continental no futebol, com a Libertadores da América, Botafogo conquistou mais um importante título no continente, desta vez no tatame, com a judoca Micaela Jardim, que foi campeã do Sul-Americano Estudantil, na Colômbia, nesta quinta-feira (5/12).



O título, conquistado na categoria de peso até 44kg na divisão sub-15, veio após três vitórias, uma delas sobre a atual campeã pan-americana, superada com dois wazaris aplicados pela judoca do Botafogo, que ainda venceu uma chilena na primeira luta e uma colombiana na grande final.



“Trabalho com judô há mais de 40 anos, formei diversos atletas, incluindo olímpicos. Cada etapa, cada conquista vem com uma emoção diferente, e ver jovens como a Micaela no lugar mais alto no pódio me dá energia para seguir trabalhando por pelo menos mais 40 anos", celebrou o sensei Jomar Carneiro.