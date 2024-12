Mourinho e Guardiola trocam farpas sobre títulos na Premiere League - AFP / AFP

Publicado 06/12/2024 14:26

Rio - Ao que tudo indica, a rivalidade entre José Mourinho e Josep Guardiola continua viva. Em coletivas de imprensa recentes, os técnicos trocaram farpas e provocaram um ao outro. Embora não se enfrentem há algum tempo, os dois se estranharam sobre a quantidade de títulos que cada um ganhou na Premiere League.

A troca de farpas iniciou quando Guardiola, treinador do Manchester City, fez gestos com o número 6 para a torcida do Liverpool, na derrota por 2 a 0, no domingo (1º). A atitude do espanhol gerou comparações com Mourinho, que havia feito a mesma coisa tempos antes, relembrando seus três títulos com o Chelsea.

Depois da partida, Guadiola resolveu alfinetar o português devido às comparações: "Espero que não seja meu caso, mas, parece que, no fim, eu e Mourinho somos um pouco parecidos. Mas ele ganhou três e eu ganhei seis".

Conhecido por ser 'sem papas na língua', Mourinho, atual técnico do Fenerbahçe, da Turquia, não deixou quieto e, por sua vez, também provocou o espanhol em coletiva de imprensa. "O Pep Guardiola disse uma coisa ontem… ele ganhou seis troféus e eu ganhei três, mas ganhei de forma justa e limpa. Não quero vencer lidando com 150 processos. Se eu perdi, quero parabenizar meu oponente", cutucou.

A fala de Mourinho ironiza o caso conhecido como o "julgamento do século", da Inglaterra, em que o Manchester City, hoje comandado por Guardiola, é alvo de investigação por mais de 100 situações de desrespeito às regras da Premier League. Se as irregularidades forem confirmadas, o time britânico poderá sofrer consequências graves.

No período investigado, de 2009 a 2018, o City venceu a Premiere League três vezes, sendo duas sob o comando do espanhol. Guardiola e Mourinho chegaram a se enfrentar na competição quando o português esteve à frente do United e Tottenham. A rivalidade dos dois, no entanto, é conhecida desde quando Mourinho treinava o Real Madrid e Guardiola o Barcelona.