Yuri Alberto em treino do CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 06/12/2024 13:50

Rio - Artilheiro do Brasil em 2024 ao lado de Pedro, o atacante Yuri Alberto, de 23 anos, lembrou de um momento delicado em sua chegada no Corinthians: a saída de Vítor Pereira, que trocou o Alvinegro pelo Flamengo na virada de 2022 para 2023.

"Uma facada nas costas, né? Quando a gente veio para cá [ao Corinthians], ele foi um cara que demonstrou muito interesse, junto com o Duilio também. O estilo de jogo dele agregava com o meu estilo também. Batia muito. Quando eu cheguei aqui fluiu muito bem, de uma forma incrível. O Corinthians veio e me comprou em definitivo", afirmou em entrevista ao canal no YouTube "Benja Me Mucho".

Apesar disso, Yuri Alberto não guarda mágoa do português, que acabou demitido do Flamengo com pouco mais de três meses de trabalho. Na opinião do atacante, tudo seria diferente se Vítor Pereira tivesse seguido no Corinthians.

"É um cara que eu tenho um carinho imenso, ao Vítor Pereira e a toda a comissão. No patamar que a gente tinha de chegar na final da Copa do Brasil, 2023 teria sido bem diferente com ele", disse.