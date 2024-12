Vini Jr em treino do Real antes de lesão - Divulgação/ Real Madrid

Publicado 06/12/2024 09:00 | Atualizado 06/12/2024 09:01

Rio - Sem atuar desde o último dia 25, o atacante Vini Jr, de 24 anos, pode voltar a defender o Real Madrid antes do previsto. De acordo com o jornal inglês "The Athletic", o brasileiro tem chances de estar em campo na próxima terça-feira, quando o atual campeão europeu entra em campo pela Liga dos Campeões para encarar a Atalanta.

Inicialmente, quando sofreu a lesão no bíceps femoral da perna esquerda, avaliou-se que Vini Jr tinha risco de não voltar a jogar em 2025. Porém, posteriormente a data da final do Intercontinental, no próximo dia 18, acabou sendo colocada como provável dia da volta do brasileiro. Agora a previsão foi encurtada.

Vini Jr, que já sofreu com problemas na região na temporada passada, pode voltar a defender o Real Madrid no próximo dia 14 contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, caso não tenha condições de entrar em campo contra o clube italiano.

Com essa previsão otimista é bem provável que Vini Jr volte a jogar antes da final do Intercontinental, quando o Real Madrid poderá ter o Botafogo pela frente. Para encarar o campeão europeu, o melhor time da América do Sul terá que passar pelo Pachuca, campeão da Concacaf, no próximo dia 11, e pelo Al-Ahly, campeão africano no próximo dia 14.