Mbappé é consolado por Jude Bellingham após perder pênaltiAFP

Publicado 05/12/2024 17:15

derrota do Real Madrid para o Athletic Bilbao por 2 a 1, na última quarta-feira (4), Kylian Mbappé se pronunciou nas redes sociais. O atacante, que desperdiçou um pênalti, assumiu a responsabilidade pelo resultado ruim e projetou sua volta por cima na equipe. Depois dana última quarta-feira (4), Kylian Mbappé se pronunciou nas redes sociais. O atacante, que desperdiçou um pênalti, assumiu a responsabilidade pelo resultado ruim e projetou sua volta por cima na equipe.

"Mau resultado. Um grande erro em um jogo em que cada detalhe conta. Assumo toda a responsabilidade. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou", escreveu Mbappé, no Instagram.

O momento do atacante francês no Real Madrid não é bom. Mbappé perdeu dois pênaltis no período de uma semana, na derrota por 2 a 0 para o Liverpool, na Liga dos Campeões, e contra o Athletic Bilbao, na última quarta (4), pelo Campeonato Espanhol.



O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do camisa 9 do Real Madrid após a partida.



"Não tenho que avaliar a partida de um jogador por um pênalti que às vezes se marca e às vezes se erra. Obviamente, ele está triste, decepcionado, mas tem de seguir adiante", disse Ancelotti, em entrevista coletiva.