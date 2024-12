Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Norberto Duarte/AFP

Publicado 05/12/2024 20:27

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, esteve presente no sorteio do Mundial de Clubes de 2025, nesta quinta-feira(5), em Miami, nos Estados Unidos, e revelou que a final da Libertadores de 2025 pode voltar ao Brasil. De acordo com ele, por enquanto, Brasília e Montevidéu, no Uruguai, concorrem para ser o palco da decisão da competição.



"É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília, mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra".

O dirigente também destacou que a confederação sul-americana considera a final única como um grande sucesso. Além disso, pontuou que não existem chances de voltar para as decisões em duas partidas.



"Sim, não tem volta atrás. A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times. Muitas vezes, como foi o caso do ano passado, não tem como garantir que o estádio vai ser neutro. Mas ter um só jogo é justiça esportiva", explicou.



Alejandro também elogiou as duas finais das competições continentais organizadas pela entidade, entre Racing e Cruzeiro, pela Sul-Americana, e Atlético-MG e Botafogo, pela Libertadores.

"A gente viveu uma festa esportiva fora e dentro do campo. Dentro foi uma final incrível, além disso tivemos uma final da Sul-Americana muito boa na semana anterior"



Por último, o presidente da Conmebol acredita que está na hora de um time sul-americano voltar a ser campeão mundial.

"A Conmebol está vivendo um grande momento agora, estamos em modo Campeonato do Mundo. Acredito que está na hora de um time sul-americano ganhar, sobretudo na primeira vez nesse torneio. Tem tudo, times brasileiros, da Argentina, tem que acreditar que é possível".