Artur Jorge foi campeão da Libertadores com o Botafogo e pode se sagrar campeão do Brasileirão no domingoReprodução / Instagram @arturjorge19

Publicado 05/12/2024 20:11

Campeão da Libertadores no último sábado (30) e com a possibilidade de vencer o Campeonato Brasileiro no próximo domingo (5), o técnico do Botafogo, Artur Jorge, está em alta no mercado. Rumores de propostas e sondagens para o técnico português já começaram a surgir, e ele falou pela primeira vez sobre seu futuro no Glorioso.

"Tenho contrato até dezembro de 2025. Vamos ver. A verdade é que e temos todos objetivos, temos também valorização com resultados, há muitas possibilidades nesta altura em cima da mesa. Temos de aguardar pelo fim para poder ver quais as melhores soluções para todos. Uma coisa será segura: estarei sempre onde me quiserem bem, onde possa identificar-me com o projeto e poder estar feliz a fazer o que mais gosto", disse Artur Jorge, em entrevista a “O Jogo”.



O técnico português também disse estar honrado e orgulhoso de ter conquistado a primeira Libertadores do clube, entrando na história do Botafogo.



O técnico português também disse estar honrado e orgulhoso de ter conquistado a primeira Libertadores do clube, entrando na história do Botafogo.

"É uma final e um título que me deixa, a mim, muito, muito honrado, orgulhoso, satisfeito e feliz por ter conseguido, mais ainda ao serviço do Botafogo, que era uma equipe que nunca o tinha feito. Tinha uma missão e uma sede enormíssima de um grande título e poder ter ajudado, fazer com que a história mais dourada do Botafogo seja escrita também com nomes portugueses, é um orgulho enorme", acrescentou.

O Glorioso volta a campo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, às 16h (de Brasília), para enfrentar o São Paulo, na última rodada do Brasileirão. Em caso de vitória ou um simples empate, o Botafogo se sagra tricampeão do Campeonato Brasileiro, 29 anos depois de ter conquistado o último título.

Três dias depois, o time precisará estar em Doha, para enfrentar o Pachuca pela Copa Intercontinental. A equipe viaja para o Catar logo após a partida do Brasileirão.