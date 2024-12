John Textor durante comemoração do título do Botafogo na Libertadores - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 05/12/2024 19:04

sorteio desta quinta-feira (5), em Miami, o dono da SAF alvinegra se mostrou otimista com o torneio da Fifa, que terá PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders ao lado do Glorioso no Grupo B. Rio - Apesar de ter caído em um grupo com dois europeus no Mundial de Clubes, John Textor está confiante de que o Botafogo pode fazer uma boa campanha. Após o, o dono da SAF alvinegra se mostrou otimista com o torneio da Fifa, que terá

"Temos muitos jogadores que já têm experiência internacional. Então eu diria que temos um perfil muito bom do time para derrotar alguns times europeus. Nós testamos nosso time no primeiro ano (da SAF) com um amistoso contra o Crystal Palace. E naquele jogo nossos garotos foram muito bem. Pode ter sido um empate por 0 a 0. Foi um amistoso, então não é o maior nível de intensidade. Mas sim, acho que estamos no nível de muitos times europeus. Não vamos entrar no torneio se não quisermos chutar o traseiro de alguém. Vamos tentar", afirmou o empresário à TV Globo.

"previsão" feita por Luis Enrique, técnico do PSG, de que o clube parisiense enfrentaria o Botafogo. Textor também comentou sobre a, de que o clube parisiense enfrentaria o Botafogo.

"Eu vi isso. Eu acredito em amor e em qualquer pessoa chamada Luis Enrique (risos), falando do nosso jogador. Foi bem divertido e uma boa pergunta da jornalista. É um bom homem e um grande treinador. O Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas, não viemos para ser o lanterninha, viemos para ganhar jogos. É um teste daquela que eu penso ser a melhor equipe da América do Sul contra grandes times da Europa e sei que se joga futebol na América do Sul. Nós vamos competir", declarou.

Na opinião do dirigente, o perfil de jogadores contratados recentemente pelo Botafogo será importante para a disputa do Mundial.

"Nós estamos construindo esse time com um perfil europeu. Nós invertemos o fluxo. Trouxemos de volta o Alex Telles, que tem experiência no Manchester United, ele tem muito conhecimento, ainda está jogando em um nível muito alto. Temos Vitinho, Gregore, Bastos, Júnior Santos, Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Matheus Martins que foi do Watford...", finalizou o norte-americano.

O Mundial de Clubes será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e contará com a participação de Botafogo, Flamengo e Fluminense, além de Palmeiras. Ao todo, serão 32 equipes disputando o título em formato semelhante à Copa do Mundo.

Antes disso, o Botafogo de Textor ainda buscará o título do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro precisa de um empate contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, para voltar a levantar o troféu após 29 anos.