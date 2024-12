Abel Ferreira não crê em reviravolta no Campeonato Brasileiro - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Abel Ferreira não crê em reviravolta no Campeonato BrasileiroCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 05/12/2024 09:54

não depende apenas de uma vitória sobre o Fluminense, mas também que o Glorioso perca em casa para o São Paulo.

O campeão do Campeonato Brasileiro será definido na última rodada, mas Abel Ferreira não acredita que o Palmeiras conseguirá ultrapassar o Botafogo . O técnico praticamente jogou a toalha na disputa, já quepara o São Paulo.

"Está praticamente definido, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro", disse Abel.



O português admitiu que os tropeços como mandante pesaram na disputa e lamentou o fato de o Palmeiras ter feito alguns jogos longe do Allianz Parque, por causa de shows.



Por isso, na última partida da temporada, domingo (8), contra o Fluminense, ele vê a partida como uma forma de se despedir de 2024 com uma boa impressão jogando em casa.



"Temos o mérito de ser a equipe de tentar conseguir de frente com esse Botafogo. Fruto do investimento que fez, da qualidade de recursos humanos acho que tem tudo pra ser campeão, ainda vai jogar em casa contra o São Paulo. Portanto, vamos procurar fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com consciência tranquila", completou.