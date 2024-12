Savarino fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Savarino fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo está perto de conquistar o tricampeonato brasileiro e encerrar o jejum de 29 anos. O Alvinegro venceu o Internacional por 1 a 0 , nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, pela 37ª rodada, e chegou a 91,4% de chances de títulos no Brasileirão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Palmeiras tem apenas 8,6%.

Para conquistar o título brasileiro, o Botafogo precisa de um empate com o São Paulo, domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada. O Alvinegro venceu os últimos três jogos em casa contra o time paulista e não perde desde 2019. Já em caso de empate, terá que torcer por derrota do Palmeiras, que enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque, no mesmo dia e horário.

Com a vitória sobre o Internacional, o Botafogo chegou a 76 pontos e tem três a mais do que o vice-líder Palmeiras. Atual campeão da Libertadores, o Alvinegro embarca para o Catar logo depois da definição do Brasileiro, onde enfrentará o Pachuca, do México, no dia 11, às 14h, pela segunda rodada do Intercontinental.