Após título da Libertadores, Botafogo será o representante da América do Sul no IntercontinentalLuis Robayo / AFP

Publicado 05/12/2024 19:29 | Atualizado 05/12/2024 19:31

Rio - Ídolo do Botafogo , Jefferson será um dos comentaristas da Cazé TV durante a disputa da Copa Intercontinental, nas próximas semanas. O Glorioso estreia no torneio diante do Pachuca, do México, na próxima quarta-feira (11), às 14h (de Brasília).

O anúncio foi feito na tarde desta quinta (5), após o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025

"É com muita alegria que venho comunicar todos vocês que estarei presente em Doha representando o meu Botafogo. Quero agradecer ao convite da Cazé TV por essa oportunidade de viver esse momento único e histórico. Estarei representando cada um de vocês botafoguenses para que a gente possa, se Deus quiser, levantar esse título", declarou o ex-jogador.

Caso vença o Pachuca e avance de fase, o Alvinegro terá pela frente o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. Se ganhar do time africano e chegar à final, enfrentará o Real Madrid, quatro dias depois.