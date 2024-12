Savarino. Internacional x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Beira Rio. 04 de Dezembro de 2024, Porto Alegre, RS, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2024 09:30

Rio - O Botafogo vive uma temporada mágica. Após conquistar a Libertadores pela primeira vez em sua história, o Alvinegro está a um empate de vencer o Brasileirão e encerrar o jejum de 29 anos. Entre os principais destaques do campeonato está o meia Savarino. O venezuelano fez o gol da vitória sobre o Internacional , nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, e foi decisivo mais uma vez.

Savarino é o líder de participações em gols do Botafogo no Brasileirão. O venezuelano fez sete gols e contribuiu com sete assistências no campeonato e foi responsável diretamente por 14 dos 57 gols do time. Ou seja, cerca de 25% dos tentos passaram pelos pés do camisa 10. Com isso, ele se consolidou na briga pelo prêmio de craque do Brasileirão.

O meia venezuelano, no entanto, não é o jogador com mais participações em gols no Brasileirão, mas o título do Botafogo pode ajudá-lo a vencer o prêmio. Estêvão, do Palmeiras, por exemplo, é o líder com 22, seguido por Rodrigo Garro (20) e Yuri Alberto (19), do Corinthians. Porém, o Timão brigou na parte de baixo da tabela na maior parte do campeonato, diferentemente dos postulantes ao título.