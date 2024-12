Artur Jorge celebra vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2024 20:01

Botafogo em 2024, Artur Jorge está cobiçado por outros clubes para o ano que vem. De acordo com a "Itatiaia", o técnico português é um dos nomes de desejo do Atlético-MG para substituir Gabriel Milito, demitido após a derrota para o Vasco na última quarta-feira (4), em São Januário. Rio - Sucesso no comando doem 2024, Artur Jorge está cobiçado por outros clubes para o ano que vem. De acordo com a "Itatiaia",, demitido após a

Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, mas uma multa rescisória considerada baixa. Ricardo Guimarães, um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, tem boa relação com o técnico por conta de seus negócios em Portugal e pode ser um trunfo na negociação. Campeão da Libertadores e a um empate de garantir o título brasileiro,, mas. Ricardo Guimarães, um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, tem boa relação com o técnico por conta de seus negócios em Portugal e pode ser um trunfo na negociação.

A situação dos dois clubes em 2025 pode pesar na decisão do treinador. O Atlético-MG, derrotado pelo Botafogo de Artur Jorge na final da Libertadores, ficou apenas com a vaga para a Sul-Americana para o próximo ano. Já o Glorioso, além de defender o título do principal torneio do continente, está garantido na disputa do Super Mundial de Clubes, em junho.

Luís Castro, livre no mercado desde que deixou o Al-Nassr, em setembro, já foi procurado. Além de Artur Jorge, o Atlético-MG também mira outro velho conhecido da torcida do Botafogo para o cargo de técnico.

Enquanto isso, Artur Jorge segue focado em busca de mais um título pelo Botafogo. Um empate contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), na última rodada, garante o troféu do Brasileirão para o Glorioso após 29 anos.