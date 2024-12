Troféu do Mundial de Clubes de 2025 - Giorgio Viera / AFP

Publicado 05/12/2024 17:48

Flamengo e Rio - Botafogo Fluminense conheceram seus adversários na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 na tarde desta quinta-feira (5). O sorteio foi realizado em Miami, nos Estados Unidos, e os torcedores mostraram confiança nas redes sociais para brigar pelo título.

O Glorioso ficou no Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid (Espanha), Seattle Sounders (Estados Unidos) e Paris Saint-Germain (França). "O Botafogo é o maior entre eles", "Botafogo é muito mais time, Textor vai tirar o escorpião do bolso" e "Botafogo tem que passar em primeiro" foram alguns dos comentários dos alvinegros.

Já o Rubro-Negro caiu no Grupo D, junto ao Chelsea (Inglaterra), ao León (México) e ao Espérance (Tunísia). Sendo assim, os flamenguistas confiam na classificação: "Muito tranquilo, tem que passar". Outro torcedor exaltou o técnico Filipe Luís. "Com o futebol praticado atualmente esse Mundial vai ser brincadeira para o Mengão", disse.

Enquanto isso, o Flu foi sorteado no Grupo F, com Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). Na internet, os tricolores comentaram: "Precisamos jogar para valer", "Qualquer coisa sem ser a classificação é vexame", "Bem acessível" e "São nove pontos inegociáveis". Além disso, brincaram com o escudo do time sul-africano.

Veja os grupos do Mundial de 2025:

. Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly (Egito), Inter Miami (EUA);

. Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders (EUA);

. Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors, Benfica;

. Grupo D: Flamengo, Esperance (Tunísia), Chelsea, León (México);

. Grupo E: River Plate, Urawa Reds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão;

. Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul);

. Grupo G: Manchester City, Wydad (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes), Juventus;

. Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), Red Bull Salzburg (Áustria).