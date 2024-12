Bia Fernandes é musa do Vasco - Divulgação

Bia Fernandes é musa do VascoDivulgação

Publicado 06/12/2024 13:04

Rio - Bia Fernandes, influenciadora e musa do Vasco, passou por uma traição dupla. Ela estava com amigos e um affair em uma festa. Na volta para casa, a modelo, que faz sucesso no Privacy, foi duplamente traída.

"Pedi um carro. O meu ficante disse que iria para casa dele. Eu ia para minha e coloquei mais uma parada no aplicativo. Só que uma amiga quis voltar com a gente e disse que era perto. se podia colocar mais uma parada. Pela logística, o destino final foi a casa dela", começa ela.Mas para surpresa de Bia o namorado não desceu do automóvel. "Logo que desci, ela foi rápida. Elogiou o físico dele e disse que percebeu que ele a olhava. Foi então que ela pediu para ir para casa dela. Para eu não perceber pelo aplicativo. Ele passou pelo apartamento dele e o carro parou", relata.A musa do Vasco só soube da história pelo motorista do aplicativo. É meu seguidor e vascaíno. Disse: "vou te contar tudo que aconteceu só porque você é vascaína e parece ser muito gente boa, mas jamais me identifique. Claro que dei 5 estrelas para ele e uma boa gorjeta. Arrasei com eles. Ela ainda por cima nem pagou a parte dela na corrida. Não quero ver nunca mais", finaliza.