Lisca Doido foi o técnico do Ceará no Brasileirão de 2018 - Luciano Belford/Agencia O DIa

Publicado 06/12/2024 14:16

Rio - Técnico do Ceará no Brasileirão de 2018, Lisca Doido afirmou que sua equipe recebeu "mala branca", ou seja, um incentivo financeiro do Palmeiras na reta final do campeonato para um jogo contra o Internacional, que disputava o título com o time paulista. Em entrevista à CazéTV, o treinador deu detalhes de como tudo teria acontecido.

"Sempre chega via jogadores (mala branca). Em 2018 recebemos, eu estava no Ceará. Jogaríamos contra o Inter, e o Palmeiras ofereceu mala branca, pagou aos jogadores. Recebemos e na hora da divisão foi uma confusão, a mala branca mais atrapalhou...", declarou Lisca.

"Os jogadores naquela época falaram que seria só nosso. Só atrapalhou, atrapalhou no jogo, porque os jogadores deram tudo contra o Inter e no jogo seguinte todo mundo com tanque vazio (risos). Foi ruim (a experiência), a gente empatou o jogo, achei que era só para ganhar o jogo, mas na verdade era para empatar, também. Foi a única experiência que tive e não foi muito legal. Depois que eu soube que ela é proibida, eu procuro não participar", completou

O Palmeiras nega que tenha oferecido qualquer quantia aos jogadores do Ceará e afirmou que "se pauta por condutas éticas". O time nordestino, até o momento, não comentou a declaração de seu ex-técnico.

O duelo entre Ceará e Internacional aconteceu na 33ª rodada do Brasileirão daquele ano e terminou empatado em 1 a 1 no Castelão. O Palmeiras só garantiu o título na penúltima rodada, com uma vitória sobre o Vasco em São Januário.

Apesar de comum no futebol brasileiro, a "mala branca" vai contra o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 242 diz que "dar ou prometer vantagem indevida a membro de entidade desportiva, dirigente, técnico, atleta (...) para que, de qualquer modo, influencie o resultado de partida, prova ou equivalente" e prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 180 a 360 dias.