Samira Ferreira é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 14:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, utilizou seu perfil no Tik Tok para filosofar e refletir sobre a vida. Em um vídeo em que aparece sensualizando na rede social, a beldade abordou situações do seu passado.

"Pensando em como devem ter ficado traumatizadas as pessoas que tentaram me fazer sentir mal e aqui estou melhor e mais feliz a cada dia", disse.

Com mais de 155 mil seguidores no Instagram, Samira Ferreira faz bastante sucesso nas redes sociais. A beldade é torcedora do Cerro Porteño um dos principais clubes do Paraguai.