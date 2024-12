John Textor em festa de título da Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

John Textor em festa de título da LibertadoresVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2024 08:30

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, abordou a situação de Artur Jorge, que recebeu propostas para deixar o clube carioca. O norte-americano comparou a situação do atual técnico com Luís Castro, que trocou o Alvinegro na temporada passada pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

"É claro que eu quero que o Artur Jorge fique, eu o amo, ele é maravilhoso. Ele vai ter ofertas, vai ter que decidir quanto tempo quer ficar no Brasil. Os torcedores o amam, sei que ele gosta de liderar esse time. Luís Castro estava muito feliz, mas, às vezes, o dinheiro chama. No caso do Luís, ele não estava no fim da carreira, mas já tinha uma longa carreira e fazia sentido para ele sair. Acho que o caso do Artur é diferente. Sei que ele se sente muito bem com o que construiu e espero que possamos mantê-lo", disse em entrevista ao "GE".

John Textor encarou com naturalidade as propostas recebidas pelo treinador e ressaltou que ainda não conversou com Artur Jorge sobre a sua permanência no Botafogo em 2025.

"Ele provavelmente tem recebido propostas há um tempo, isso não é novidade para mim. Acontece no meio da temporada, claro que aumenta. Ele está fazendo um trabalho incrivelmente bom. E veja o que fizemos. Então, ele será um alvo. Ele é boa pinta, engraçado, apaixonado e um grande treinador. A temporada nem acabou, temos um jogo no fim de semana, não conversamos ainda sobre isso. Vamos nos falar, certamente, depois de domingo", concluiu.