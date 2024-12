O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julho - Reprodução / Fifa

Publicado 07/12/2024 08:32 | Atualizado 07/12/2024 08:35

Flamengo e Rio - A Fifa definiu, na manhã deste sábado (7), o calendário do Mundial de Clubes de 2025, que será realizado nos Estados Unidos. Botafogo Fluminense estrearão nos dias 15, 16 e 17 de junho, respectivamente.

Mark. Your. Calendars.



The #FIFACWC 2025 match schedule is here. pic.twitter.com/zZaab9Xi6h — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 7, 2024

Botafogo

O Glorioso iniciará sua caminhada no torneio contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle, às 23h (de Brasília). No dia 19, enfrenta o PSG, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, às 22h (de Brasília), e finaliza sua participação no grupo B frente ao Atlético de Madrid novamente no Rose Bowl Stadium, mas às 16h (de Brasília).

Flamengo

No grupo C, o Rubro-Negro estreia contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 23h (de Brasília). Na segunda rodada, duelará com o Chelsea no mesmo local, no dia 19, às 16h (de Brasília).

Quatro dias depois, em Orlando, no Camping World Stadium, às 23h (de Brasília), encara o León, do México.

Fluminense

O Tricolor, por sua vez, terá o MetLife Stadium, em Nova Iorque, como o palco de sua estreia contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília). No mesmo local, enfrenta o Ulsan, da Coreia do Sul, no dia 21, às 19h (de Brasília).

Na última rodada do grupo F, o Flu viajará até Miami, quando enfrenta o Mamelodi Sundows, da África do Sul, no dia 25, no Hard Rock Stadium, às 16h (de Brasília).

Palcos das oitavas

Se avançar para as oitavas em primeiro do grupo, o Botafogo joga em Atlanta, no dia 29. Na segunda posição, na Filadélfia, no dia 28. Ambos jogos seriam às 13h (de Brasilia).

O Flamengo, se for o líder de sua chave, jogará em Miami, no dia 29. Caso passe em segundo, irá até Charlotte, na Carolina do Norte, no dia 28. Os dois compromissos às 17h (de Brasília).

Em caso de liderança no grupo F, o Fluminense terá Atlanta como palco de seu duelo nas oitavas, às 23h (de Brasília). Se terminar em segundo, definirá seu destino no torneio em Charlotte, às 17h (de Brasília).