Neymar postou foto de criança ao lado do olheiro Betinho, que morreu neste sábado (7)Reprodução de redes sociais

Publicado 07/12/2024 19:13 | Atualizado 07/12/2024 19:13

Neymar lamentou a morte neste sábado (7) - e fez uma homenagem - do olheiro Betinho, responsável por levá-lo a jogar no Santos. Nas redes sociais, o jogador postou uma foto ainda criança, ao lado do profissional.



"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz , Professor Betinho", escreveu.



O pai de Neymar também prestou homenagem ao homem que o convenceu a levar o filho a fazer um teste. Na postagem, mostrou gratidão por quem mudou a vida de toda a família.



"Hoje uma parte da nossa história partiu…Fica aqui minha gratidão ao Professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente…", postou Neymar Pai.



O Santos também se pronunciou sobre Betinho, de quem chamou de "um dos grandes observadores técnicos e descobridores de talento do futebol brasileiro".



Ex-funcionário do clube, ele trabalhava no Instituto Neymar Jr.