Reunião para planejamento de segurança foi feita na sede da FerjDivulgação/Ferj

Publicado 07/12/2024 16:49

Mais de dois mil agentes de segurança, entre Polícia Militar, Guarda Municipal, CET-Rio, SEOP e particulares estarão nas ruas do Rio de Janeiro neste domingo (8) para um esquema reforçado visando a última rodada do Brasileirão. Flamengo e Vitória, no Maracanã, e Botafogo e São Paulo, no Nilton Santos, jogarão às 16h (de Brasília) com promessa de ótimos públicos.



Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), foi determinado que a operação será semelhante a do dia 18 de setembro, quando tiveram nos jogos no Maracanã e Nilton Santos, no mesmo dia, pela Copa Libertadores da América (Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo).

Como todos os ingressos já foram vendidos, tanto no Maracanã, como no Nilton Santos, haverá perímetro de segurança, com fechamento de ruas em ambas as praças esportivas três horas antes. Os portões serão abertos para os torcedores também três horas antes nos dois estádios. A recomendação é que se evite aglomerações do lado de fora do Maracanã e do Nilton Santos e que os torcedores adentrem os estádios mais rapidamente.



O Grupamento Ferrovário (GPFer) terá mais de 40 homens em cada uma das estações da SuperVia do Engenho de Dentro e do Maracanã, além de uma operação especial entre as composições para cada estádio. O Metrô Rio também terá reforço nas estações adjacentes ao Maracanã e a Central do Brasil, sendo, nesta última, onde os torcedores fazem a transferência para o Nilton Santos.



No Maracanã, apenas o lado da Avenida Rei Pelé, sentido Zona Norte, ficará aberta para deslocamento de carros, com todas as ruas adjacentes ao estádio interditadas para trânsito e para estacionamento de veículos.

Já no Nilton Santos, as avenidas e ruas do entorno serão fechadas e terão o estacionamento proibido. A recomendação é que se estacione no Norte Shopping.