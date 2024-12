Artilheiro do Brasileirão ganhará o Troféu Roberto Dinamite e um valor em dinheiro - Rafael Ribeiro / CBF

Artilheiro do Brasileirão ganhará o Troféu Roberto Dinamite e um valor em dinheiroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/12/2024 14:10

Yuri Alberto (Corinthians), Alerrandro (Vitória) e Estêvão (Palmeiras) também brigam pela artilharia, o que renderá ao vencedor o troféu Roberto Dinamite, apresentado pela CBF neste sábado (7).

A última rodada do Brasileirão tem mais uma disputa além de título, rebaixamento e vagas em competições continentais.também brigam pela artilharia, o que renderá ao vencedor o troféu Roberto Dinamite, apresentado pela CBF neste sábado (7).

O prêmio é uma homenagem ao ídolo do Vasco, que é o maior goleador da história do campeonato, com 190 gols. O eterno camisa 10 vascaíno morreu em 8 de janeiro de 2023.



O troféu tem referências a Dinamite, com cada gomo da bola representando as edições do Brasileiro disputadas por ele. Há também o número de gols marcados pelo ex-atacante em cada ano.



Além do prêmio físico, o artilheiro também terá direito a um valor em dinheiro: R$ 100 mil e mais R$ 5 mil por cada gol marcado na competição.



Yuri Alberto e Alerrandro, com 14 gols, saem na frente nesta última rodada. Já Estêvão tem 13.