Gabriel Bortoleto abriu 5,5 pontos de vantagem na liderança da Fórmula 2Reprodução / Instagram @gabrielbortoleto_

Publicado 07/12/2024 12:10 | Atualizado 07/12/2024 12:18

O brasileiro Gabriel Bortoleto conquistou a segunda colocação da corrida sprint de Abu Dabi da Fórmula 2 neste sábado e abriu uma vantagem de 5,5 pontos para o francês Isack Hadjar, que terminou em sexto lugar, na disputa do título da temporada. A definição acontece na corrida principal nos Emirados Árabes, a última de 2024, neste domingo (8), às 6h15 de (Brasília).



Se o francês não vencer a corrida neste domingo, basta o brasileiro, futuro piloto da F-1, terminar uma posição imediatamente atrás para conquistar o título. O vencedor da sprint foi o espanhol Josep Martí, que conquistou sua primeira vitória, e Paul Aron, da Estônia, completou o pódio, na terceira posição.



Classificado com o segundo melhor tempo para a corrida principal no treino de classificação, na sexta, Bortoleto largou em nono lugar na sprint, com inversão do grid dos dez primeiros. Seu principal concorrente ao título, Hadjar partiu do sexto lugar na sprint e no domingo larga da quarta posição. O francês foi beneficiado pela punição sofrida por Kush Maini, que perdeu três posições no grid da sprint.



Momentos antes da largada, a Prema anunciou que o italiano Andrea Antonelli não disputaria a corrida sprint por questão de saúde. A decisão não teve influência para Bortoleto, já que o italiano havia feito apenas o 11º tempo na classificação.



A largada foi muito boa para Bortoleto. Ele se aproveitou dos pilotos embolados (o pole Amaury Cordeel perdeu três posições) e fechou a primeira volta na quinta posição. Hadjar, que ficou encaixotado na largada, terminou o giro inicial apenas na 11ª colocação. O líder era Josep Martí, seguido por Maini.



Na terceira volta, Bortoleto ultrapassou Joshua Dürksen na curva 6 e no giro seguinte o superou Cordeel para chegar a terceira colocação. Na liderança, Marti abria mais de 3 segundos para Kush Maini, companheiro de Borboleto na Invicta.



O brasileiro ultrapassou Maini na sexta volta, mas já estava 4 segundos atrás de Martí. Enquanto isso, Hadjar ocupava a nona posição e tinha dificuldades com o sueco Dino Beganovic, que estava logo à frente.



Na 13ª volta, a vantagem do líder Martí para Borboleto já havia caído para 2,8 segundos. Mais atrás, Hadjar continuava em uma intensa disputa com Beganovic, agora pela sétima posição, já que Maini perdeu rendimento e foi sendo ultrapassado sucessivamente



O brasileiro mantinha o ritmo e a distância para Martí em torno de 2,7 segundos, enquanto abria vantagem de mais 8 segundos para o terceiro colocado, Cordeel, na 16ª volta. O piloto belga, porém, cometeu erros e permitiu a aproximação do paraguaio Joshua Dürksen, que estava em terceiro.



Em uma disputa de posição na 18ª volta, Cordeel e Dürksen se chocaram. O paraguaio abandonou a prova, e Cordeel foi punido em 10 segundos por ter sido considerado responsável pelo choque. Com isso, Hadjar ganhou posições sem precisar ultrapassar os rivais na pista e completou as 23 voltas na sexta posição.

Confira o resultados da corrida sprint de Abu Dabi da Fórmula 2

1º - Josep Martí (ESP/Campos), em 38min36s039



2º - Gabriel Bortoleto (BRA/Invicta), a 2s286



3º - Paul Aron (EST/Hitech Pulse-Eight), a 13s971



4º - Dino Beganovic (SUE/Dams), a 18s828



5º - Oliver Bearman (GBR/Prema), a 19s547



6º - Isack Hadjar (FRA/Campos), a 22s980



7º - Luke Browning (GBR/ART), a 26s798



8º - Richard Verschoor (HOL/MP Motorsport), a 27s8896



9º - Jak Crawford (EUA/Dams), a 29s768



10º - Oliver Goethe (ALE/Van Amersfoort), a 31s618



11º - Leonardo Fornaroli (ITA/Rodin), a 33s307



12º - Ritomo Miyata (JAP/Rodin), a 33s784



13º - Rafael Villagómez (MEX/Van Amersfoort), a 34s727



14º - Amaury Cordeel (BEL/Hitech Pulse-Eight), a 36s268



15º - Max Esterson (EUA/Trident), a 40s756



16º - John Bennett (GBR/Van Amersfoort), a 43s493



17º - Christian Mansell (AUS/Trident), a 45s303



18º - Kush Maini (IND/Invicta), a 52s570



19º - Cian Shields (GBR/AIX), a 60s505



20º - Victor Martins (FRA/ART), a uma volta



Não completou a prova: Joshua Dürksen (PAR/AIX)