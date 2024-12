De um lado, o campeão Vanderlei Soul Glo; do outro, o desafiante Jefferson Moreira dos Reis - (Foto: Divulgação)

Publicado 07/12/2024 10:00

O Jungle Fight 133, que acontece neste sábado (7/12), no Ibirapuera, na capital paulista, será palco de uma disputa entre São Paulo e Distrito Federal valendo o cinturão dos pesos meio-médios.



De um lado, o campeão Vanderlei Soul Glo; do outro, o desafiante Jefferson Moreira dos Reis. Ambos confirmaram a validade da disputa do cinturão na pesagem oficial realizada na tarde desta sexta-feira.



O Sportv e o canal Combate transmitem o Jungle Fight 133 ao vivo a partir das 19h, no horário de Brasília, e a Globo, após o programa Altas Horas.



Atual detentor do posto, o paulista Vanderlei Soul Glo busca se isolar no topo da divisão. Vindo de duas vitórias seguidas, ele ostenta um cartel de sete vitórias - todas por via rápida - e dois reveses.



Invicto, com seis vitórias em seis lutas - todas por via rápida -, Jefferson Moreira dos Reis vai em busca da coroa de rei para recolocar o Distrito Federal no grupo dos estados detentores de cinturão do maior evento de MMA da América Latina.