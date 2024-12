Izaque Duarte quer dar show em campeonato de Jiu-Jitsu neste fim de semana - (Foto: Reprodução)

Izaque Duarte quer dar show em campeonato de Jiu-Jitsu neste fim de semana (Foto: Reprodução)

Publicado 07/12/2024 06:00 | Atualizado 07/12/2024 07:12

Vindo de uma grande temporada, o faixa-marrom Izaque Duarte volta aos tatames neste sábado (7), quando participa das disputas Gi & No-Gi da Copa Cidade de Manaus de Jiu-Jitsu Profissional 2024, no Amazonas.

Representando a White House Jiu-Jitsu School, o atleta vai em busca de medalhas de ouro, e para isso, aposta na sua preparação física e mental para conquistar o resultado desejado.

"Minha preparação foi intensa e muito focada. Dividi meus treinos entre técnicas de Gi e No-Gi, além de trabalhar a parte física e mental. Também tive o apoio dos meus companheiros de equipe e alunos, que me desafiaram nos treinamentos, e de uma equipe técnica que ajustou cada detalhes para eu estar no meu melhor", disse Izaque Duarte, que completou:

"Por tudo isso, a minha expectativa é a melhor possível. A Copa Cidade de Manaus sempre reúne grandes atletas e estou ansioso para dar o meu melhor. Os fãs podem esperar um Izaque focado, com muita vontade de fazer lutas empolgantes, respeitando os adversários e sempre buscando a vitória. Quero deixar a minha marca nesse evento".

Além de competidor, Izaque Duarte também é empresário e atua como professor na White House Jiu-Jitsu School, em Manaus-AM. E segundo ele, a equipe - assim como o apoio da MasterFrigo - vem sendo fundamental na sua evolução.

"A White House tem sido essencial na minha jornada. O suporte técnico, o ambiente competitivo e o espírito de equipe me ajudam a evoluir constantemente. Além disso, o trabalho que eles desenvolvem vai muito além do tatame, promovendo valores que moldam não apenas atletas, mas pessoas melhores. (...) Sobre a MasterFrigo, sou muito grato pelo apoio que me ajuda a continuar competindo em alto nível. Ter um patrocinador que acredita no seu potencial é essencial para manter o foco nas competições, pois me dá tranquilidade para investir em preparação, alimentação e deslocamento".

Em busca da faixa preta e de mais conquistas, Izaque Duarte encerrou projetando a sua temporada 2025: "Meu objetivo é competir em eventos maiores, tanto no cenário nacional quanto internacional, e continuar buscando evolução no esporte. Além disso, quero contribuir ainda mais com a formação dos meus alunos e sempre buscando levá-los a outro nível no Jiu-Jitsu. A ideia é fazer do próximo ano um marco na minha carreira".