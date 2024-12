Piastri foi o mais rápido do terceiro e último treino livre do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 07/12/2024 09:36 | Atualizado 07/12/2024 09:37

Assim como no segundo treino livre do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, a McLaren dominou a terceira e última sessão antes da classificação para a última etapa da temporada. Neste sábado (7), porém, Oscar Piastri foi 193 milésimos mais rápido do que Lando Norris, dono da melhor marca na sexta, no Circuito de Yas Marina. Lewis Hamilton, da Mercedes, fez o terceiro tempo.



Os treinos livres mostraram que a McLaren apresenta todas as condições de confirmar o favoritismo para assegurar o título do Mundial de Construtores, cujo prêmio em dinheiro reforça o orçamento da equipe para a temporada seguinte. O time inglês lidera a tabela com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari.



O melhor tempo da escuderia italiana foi de Carlos Sainz, na quinta posição, quase meio segundo mais lento do que Piastri. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, reclamou do desempenho do carro e terminou apenas na nona colocação.



Piastri anotou 1min23s433, contra 1min23s626 do companheiro de equipe. Lewis foi 390 milésimos mais lento do que Norris. O tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, terminou com o quarto melhor tempo da sessão. Ele reclamou, pelo rádio, que seus freios não estavam funcionando.



Os pilotos voltam à pista neste sábado para o treino classificatório, às 11h. A corrida, no domingo, tem largada marcada para as 10h (de Brasília).

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP de Abu Dhabi

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s433



2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s626



3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s823



4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s844



5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min23s871



6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min24s075



7º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min24s093



8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min24s094



9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s098



10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min24s283



11º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min24s343



12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s378



13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s408



14º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min24s434



15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s453



16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min24s479



17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min24s519



18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min24s531



19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min24s668



20º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min24s766