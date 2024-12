Rodrygo será submetido a exames para descobrir a gravidade da lesão - Divulgação / Real Madrid

Publicado 07/12/2024 10:52 | Atualizado 07/12/2024 10:59

Rio - Rodrygo mal saiu do departamendo médico e já está voltando. O atacante sentiu uma nova lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará o Real Madrid na partida contra o Girona neste sábado (7), às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Rodrygo, Gonzalo y Chema, bajas de última hora en la convocatoria.#GironaRealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2024

É a terceira lesão em sequência do camisa 11 no local. No início de novembro, ficou ausente por cerca de duas semanas. Já no final do último mês, desfalcou a equipe por causa um mês pelo mesmo problema muscular na perna esquerda, sendo, inclusive, cortado da Seleção, que iria jogar os últimos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.



O brasileiro será submetido a exames pelo Real Madrid para descobrir a gravidade da lesão e o tempo em que ficará de fora dos gramados.