Mecha de cabelo de Maradona será um dos mais variados itens que irão à leilão - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2024 13:03 | Atualizado 07/12/2024 13:14

Rio - Algo inusitado irá à leilão em um evento que acontecerá em Paris, na França, no dia 15 de dezembro. Uma mecha do cabelo de Maradona, que morreu em 2020, será leiloada e espera-se que seja arrecadado 50 mil euros (aproximadamente R$ 320 mil, na cotação atual), pelo fio.

Além disso, a camisa utilizada por Ronaldo na final da Copa do Mundo de 1998 também estará disponível. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o item será a atração principal do evento, podendo chegar em um valor entre 40 mil e 80 mil euros, variando de R$ 255 mil a R$ 510 mil, aproximadamente.

Uma das raquetes utilizada pelo tenista Roger Federer na final de Wimbledon, em 2005, e um cinturão conquistado por Evander Hollyfield, rival histórico de Mike Tyson, serão outros itens notáveis que amantes do esporte poderão arrematar.