Jude Bellingham marcou um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Girona - Josep Lago/AFP

Publicado 07/12/2024 20:18

A rodada deste sábado (7) do Campeonato Espanhol foi bastante favorável ao Real Madrid, que venceu o Girona, fora de casa, por 3 a 0, e ainda viu o rival Barcelona só empatar, em Sevilha, diante do Bétis, por 2 a 0. Com estes resultados, o time catalão segue na liderança, com 38 pontos, apenas dois à frente do rival merengue.

Apesar do insistente incentivo dos 13.827 torcedores presentes ao Estádio Montilivi, em Girona, o time da casa não teve forças para encarar o Real, que teve paciência para esperar o momento certo e dar o bote para vencer a partida.

O Girona começou entusiasmado e aproveitou o início desatento do Real para criar oportunidades. A confiança estava tão elevada, que, aos 20 minutos, o goleiro Gazzaniga chegou a driblar Mbappé em uma saída de bola. A equipe da casa chegou a ameaçar e aos 26 minutos, Miovski quase conseguiu completar, diante de Courtois, um cruzamento vindo da direita.

Mas tanta impetuosidade custou caro aos anfitriões. Aos 36, após jogada pela esquerda, Bellingham chegou para pegar o rebote e bater firme: 1 a 0. Foi o quinto gol do jogador inglês nos últimos cinco jogos do Real no Espanhol.

A partir daí, o Real tomou conta do jogo e não teve grandes dificuldades para ampliar a vantagem no segundo tempo. Sempre no contra-ataque e com enorme categoria de seus meio-campistas.

Aos dez minutos, Bellingham descobriu Güler no meio da zaga do Girona. O jovem talento partiu em velocidade e bateu de pé esquerdo para fazer 2 a 0.

Mais sete minutos e novo contra-ataque. Desta vez foi Modric que lançou Mbappé pela direita. Muito rápido, o francês finalizou cruzado para ampliar a vantagem para 3 a 0.

Com a vitória garantida, o Real diminuiu o ritmo. Endrick substituiu Mbappé aos 36 minutos. O Girona tentou amenizar o prejuízo, mas não teve sucesso.