Fotos do carro destruído do jogador do West Ham circularam pelas redes sociais Reprodução de internet

Publicado 07/12/2024 19:50 | Atualizado 07/12/2024 19:50

Michail Antonio, do West Ham, envolveu-se em um grave acidente de carro na Inglaterra. Segundo a imprensa inglesa, há relatos não oficiais de que o atacante jamaicano teria sido encaminhado de helicóptero ao hospital.

Na manhã deste sábado (7), passaram a circular na internet fotos do carro de luxo de Michail destruído. Diante do ocorrido, o West Ham confirmou o acidente automobilístico na área de Essex, e informou que o jogador de 34 anos está internado "em condição estável".



"Michail está consciente e se comunicando e atualmente está sob supervisão rigorosa em um hospital no centro de Londres. Neste momento difícil, pedimos gentilmente a todos que respeitem a privacidade de Michail e sua família. O clube não fará mais comentários, mas emitirá uma nova atualização no devido tempo", afirmou o clube inglês em nota oficial.



O jamaicano está no West Ham há nove anos e é um dos mais identificados com a torcida no elenco. Na atual temporada, atuou 20 vezes, sendo 14 como titular.