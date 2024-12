Luiz Henrique foi eleito o Craque do Brasileirão e melhor atacante - Mauro Pimentel / AFP

Luiz Henrique foi eleito o Craque do Brasileirão e melhor atacanteMauro Pimentel / AFP

Publicado 08/12/2024 18:32

Craque da Libertadores e também do Brasileirão. Luiz Henrique teve recompensadas as atuações que ajudaram o Botafogo a conquistar os dois títulos e, logo após o 2 a 1 sobre o São Paulo , recebeu dois prêmios: de melhor jogador do campeonato e melhor atacante. E celebrou mais uma conquista na temporada.