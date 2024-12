Botafogo conquistou o tricampeonato do Brasileirão após vitória sobre o São Paulo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Botafogo conquistou o tricampeonato do Brasileirão após vitória sobre o São PauloReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 21:01 | Atualizado 08/12/2024 21:10

Rio - Domínio do Campeão! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a seleção oficial do Campeonato Brasileiro com cinco representantes do Botafogo, além do técnico Artur Jorge. Luiz Henrique, atacante astro da equipe, foi eleito o melhor jogador da competição. Ele recebeu o troféu ainda no gramado do Nilton Santos após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo

LEIA MAIS: Textor admite surpresa com títulos grandes em pouco tempo de Botafogo

Representaram o Botafogo o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Bastos, o volante Marlon Freitas e Luiz Henrique. Barboza, uma das contratações do começo da temporada e que só foi se firmar posteriormente com Artur Jorge, celebrou o feito.

"Incrível. Sonhamos com isso. Falei com Bastos, entramos para a história, ficamos livros, vão lembrar de nós. Essa equipe brigou, lutou, pouca gente acreditou, mas foi forte. Hoje, duas taças são nossas", disse.

O "time ideal" do Brasileirão 2024 teve: John (Botafogo); Wesley (Flamengo), Alexander Barboza (Botafogo), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Gerson (Flamengo), Alan Patrick (Internacional) e Rodrigo Garro (Corinthians); Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras).

Estêvão, do Palmeiras, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, enquanto Rodrigo Garro, do Corinthians, foi eleito o Craque da Galera. A artilharia ficou com Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols cada um - eles receberão o troféu Roberto Dinamite.