Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez questão de dar uma volta olímpica com o troféu do Brasileirão - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/12/2024 19:48



John Textor voltou a comemorar o sucesso da SAF do Botafogo com mais uma grande conquista em 2024, agora do Brasileirão . Entretanto, o empresário americano admitiu que a expectativa era de títulos menos relevantes neste momento de projeto, como a Copa Sul-Americana, e não esperava ganhar Libertadores e Brasileirão em apenas três anos.

"É importante ter esses objetivos, mas não significa que realmente aconteceria. É muito especial quando acontece e aqui foi muito mais rápido do que esperava", admitiu Textor ao SporTV.



O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, também revelou que essas conquistas eram esperados a partir dos cincos anos de SAF.

"A gente sempre quis, em cada ano do projeto, elevar o patamar do time, da instituição e, no horizonte de cinco anos, a gente, sim, almejava um título. Obviamente, a gente não esperava esse sucesso todo tão rapidamente", disse.



Textor ainda admitiu que sonha em enfrentar o Real Madrid na final do Intercontinental e mandou um recado para a torcida do Botafogo, com uma grande expectativa para o futuro.



"Obrigado por acreditar em mim. Continuem acreditando, acho que temos um grande plano aqui no Brasil, faramos o melhor para ficar no top-3 ou top-4 pelo resto de nossas vidas", completou.